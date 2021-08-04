Haberler Göztepe Son dakika spor haberi: Göztepe Fenerbahçeli Thiam'ı kadrosuna katmak istiyor!

Son dakika spor haberi: Göztepe Fenerbahçeli Thiam'ı kadrosuna katmak istiyor!

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi Göztepe, Ünal Karaman önderliğinde hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. İzmir temsilcisinde gündeme gelen son isim ise Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Mame Thiam...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 13:49 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 13:58
Son dakika spor haberi: Göztepe Fenerbahçeli Thiam'ı kadrosuna katmak istiyor!

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde devam eden Göztepe, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mame Thiam'a teklif götürdü. Süper Lig'den birçok kulübün talip olduğu Senegalli golcüyle görüşen sarı-kırmızılıların olumlu dönüşler aldığı ve Fenerbahçe'yle de masaya oturacağı kaydedildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın kadroda yer vermediği 28 yaşındaki futbolcunun da Türkiye'de kariyerine devam etmek istediği vurgulandı. Kasımpaşa'ya 2019-2020 sezonunda transfer olan deneyimli golcü, geçen sezon Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'de 30 lig 4 de kupa müsabakasına çıkan Thiam 8 gol attı.

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