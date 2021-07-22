Haberler Göztepe Son dakika spor haberi: Göztepe David Tijanic'in peşinde!

Son dakika spor haberi: Göztepe David Tijanic'in peşinde!

Son dakika spor haberi: Transferin hızlı takımı Göztepe bir ismi daha renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İzmir ekibi, orta saha David Tijanic ile yaptığı görüşmelerde sona geldi. 24 yaşındaki futbolcunun, Göztepe yönetimiyle son bir görüşme gerçekleştireceği ve aksilik çıkmazsa imzaların atılacağı kaydedildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 16:31
Son dakika spor haberi: Göztepe David Tijanic'in peşinde!

Transfer döneminde Kahraman, Şefik, Arslanagic, Lourency ve Baku ile resmi sözleşme imzalayan Süper Lig ekibi Göztepe, orta saha David Tijanic'i listesine aldı. Şu an Polonya'nın Rakow takımında top koşturan 24 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başlandığı ve transferin an meselesi olduğu öğrenildi.

Slovenya Milli Takımı'nda da forma giyen Tijanic'in bayram sonrası İzmir'e gelip Göztepe yönetimiyle görüşeceği, bir aksilik olmazsa oyuncuyla resmi sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Futbolculuk kariyerine ülkesinde Olimpija Ljubljana'da başlayan David Tijanic, Slovenya'da Krka ve Triglav'da forma giydikten sonra 2019-2020 sezonun ikinci yarısında Polonya'ya transfer oldu. Rakow'da geçen sezon 33 resmi maça çıkan futbolcu, bu sezon da Polonya Süper Kupa finalinde görev yaptı. Slovenya U21 Milli Takımı'nda 2 kez şans bulan Tijanic 1 defa da A milli takımda top koşturdu.

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