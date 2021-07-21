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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Kemal Ademi'ye Göztepe talip!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Göztepe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılarda golcü arayışları sürerken gündeme Fenerbahçeli Kemal Ademi geldi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 13:08
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Kemal Ademi'ye Göztepe talip!

Süper Lig'de yeni sezon kampında transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Fanerbahçe'den bir oyuncuyu daha listesine ekledi. Sarı-lacivertlilerden daha önce stoper Zanka ve kanat Sinan'la ilgilenen sarı-kırmızılıların santrfor Kemal Ademi'yi de düşündüğü vurgulandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın raporunu bekleyen Göztepe'nin şartların oluşması halende Ademi'ye imza attıracağı kaydedildi. Öncelikle Nijeryalı golcüsü Brown Ideye'yi elden çıkarmak isteyen sarı-kırmızılılar, Ademi transferinde yol haritasını belirleyeceği ifade edildi.

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