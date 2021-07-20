Kitsiou Göz-Göz’e

Sarı-kırmızılılar sağ bek transferinde mutlu sona ulaşmak üzere... Şu ana kadar 5 oyuncu transfer eden Göztepe, Ankaragücü'nden Stelios Kitsiou ile prensip anlaşmasına vardı. 27 yaşındaki Yunan futbolcu geçen sezon 1 gol attı, 4 asist yaptı.
Sarı-kırmızılılar sağ bek transferinde mutlu sona ulaşmak üzere... Şu ana kadar 5 oyuncu transfer eden Göztepe, Ankaragücü'nden Stelios Kitsiou ile prensip anlaşmasına vardı. 27 yaşındaki Yunan futbolcu geçen sezon 1 gol attı, 4 asist yaptı. Kitsiou, Ankaragücü ile kontratını sonlandırmak için çalışıyor. Ardından Ege temsilcisine imza atacak.