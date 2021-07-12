Son dakika transfer haberleri | Göztepe'den Nico Gaitan bombası!

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe yıldız avında. Orta alana kaliteli bir yabancı kazandırmanın planlarını yapan Göz-Göz yönetimi, Arjantinli yıldız Nico Gaitan'ı listesine aldı. Başkan Mehmet Sepil, geçen sezonu Portekiz'de Braga ekibinde geçiren 33 yaşındaki Tangocu ile bağlantıya geçti. Sepil'in Gaitan ile transfer bombasını patlatarak teknik direktör Ünal Karaman ve sarı-kırmızılı taraftarlara yeni sezon öncesi bir hediye vermeyi planladığı öğrenildi.

SIKI PAZARLIKLAR YAPILACAK

Bonservisi elinde olan orta sahanın gün-cel piyasa değeri 1.5 milyon Euro civarında. Yeni Asır'ın haberine göre yıldız ismi ikna etmeye çalışan Başkan Sepil, Gaitan ve menajeriyle hafta içinde bir araya gelerek pazarlık masasına oturması bekleniyor. Beşik-taş'ın da gündemine gelen Gaitan'a Avrupa'dan da bazı teklifler olduğu öğrenildi.

