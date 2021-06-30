Lourency Rodrigues Göztepe için geliyor

İlk olarak Altınordu'nun stoperi Kahraman Demirtaş'ı alan Göztepe, ikinci takviyeye hazırlanıyor. Başkan Mehmet Sepil'in haftalar önce, "Anlaşma sağlandı" diye duyurduğu 25 yaşındaki Brezilyalı sağ açık Lourency Rodrigues yola çıktı. Rodrigues, geçen sezon Portekiz ekibi Gil Vicente'de 38 karşılaşmada 5 gol, 2 asist kaydetti.



SAĞLIK KONTROLÜ BAŞLADI

Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Futbolcular, hastaneye gelerek rutin olarak gerçekleştirilen sağlık kontrollerinden geçti. Futbolcuların ve teknik ekibin sağlık kontrolleri 3 gün daha sürecek.