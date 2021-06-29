Son dakika spor haberi: Göztepe stopere Loick Landre'yi transfer ediyor!

Süper Lig'de önümüzdeki sezon üst sıraları hedefleyen Göztepe, savunma transferine ağırlık veriyor. Sarı-kırmızılılar, mevcut kadrosundan Alpaslan Öztürk ve Cristian Titi ile yollarını ayırırken, stoper boşluğunu Fransa'dan yıldız savunmacı Loick Landre ile doldurmayı planlıyor. Yeni Asır'ın haberine göre; Ligue 1'de Nimes forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun menajeri ile bağlantıya geçildi. Kurmaylar, maddi şartların oluşması halinde futbolcunun transferi için daha somut adımlar atarak resmi sözleşmeyi imzalatacak.

STANDART LİEGE DE TALİP OLDU

29 yaşındaki Fransız futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sona ererken, bonservis engelinin olmaması da Göz-Göz'ün transfer politikasına uyum sağlıyor. Sarı-kırmızılılar, Landre'yi Süper Lig'de oynamaya ikna etmeye çalışırken, futbolcuyu isteyen Avrupa ekipleri arasında öne çıkmaya çabalıyor. Piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan savunma oyuncusuyla Belçika ekibi Standart Liege de ciddi olarak ilgileniyor.

FRANSA'DAN 1 KEZ AYRILDI

Fransız savunma oyuncusu Loick Landre, Fransa'da Clermont, Ajaccio, Lens ve son üç sezondur Nimes formaları giyerken ülkesinden sadece 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında İtalya'da Pisa transferiyle ayrıldı. Landre, kariyerinde 189 maça çıkarken fileleri toplam 9 kez havalandırdı.

GÖZ-GÖZ'DE 5 OYUNCU GİTTİ

Göztepe, 5 futbolcusuna resmen veda etti. Dış transferde Altınordu'dan stoper Kahraman ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar Başakşehir'e giden Zulj'un yanı sıra Diabate, Esiti, Gassama ve Napoleoni ile yolların ayrıldığını açıkladı. İzmir ekibine 2018-2019 sezonunda Alanyaspor'dan gelen sağ bek Gassama 3 sezon boyunca sarıkırmızılı formayı terletti. İtalyan forvet Napoleoni ise Göztepe'ye 2019-2020 sezonunda Başakşehir'den transfer olurken geçen sezon 15 maçta 1 gol atabildi. Anderlecht'ten gelen orta saha Zulj ise 16 müsabakada forma giydi. Trabzonspor'dan kiralanan Malili kanat Diabate, 18 karşılaşmada 3 gol atıp 3 de asist yaptı. Yunanistan'ın Paok takımından kiralanan Nijeryalı Esiti de sarı-kırmızılı formayı 20 maçta terletip 1 kez ağları sarsabildi.