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Göztepe'den transferde Majeed Waris hamlesi

Son dakika transfer haberi... Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bir dönem Trabzonspor forması da giyen Majeed Waris ile ilgileniyor. Aktarılan bilgilere göre İzmir temsilcisi, Majeed Waris ile bizzat görüşme gerçekleştirdi. | Transfer haberleri

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 14:26
Göztepe'den transferde Majeed Waris hamlesi

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Ganalı forvet Majeed Waris'le ilgileniyor.

Listesinde yerli ve yabancı birçok futbolcuyu bulunduran sarı-kırmızılıların son olarak Fransa'nın RC Strasbourg takımında top koşturan 29 yaşındaki futbolcuyla görüştüğü iddia edildi.

Daha önce Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Waris'in de yeniden Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Avrupa'da ilk olarak İsveç'te Hacken forması giyen Ganalı, Rusya'da Spartak Moskova, Fransa'da Valenciennes, Lorient, Nantes ve Strasbourg, Portekiz'de Porto formalarını da giydi. Trabzonspor'a 2014-2015 sezonunda transfer olan tecrübeli golcü, 18 maçta gol atamadı.

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