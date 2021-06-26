Ferreyra bombası!

Göztepe, forvet mevkisi için Facundo Ferreyra'nın peşine düştü. Sarı-kırmızılıların, İspanya'nın Celta Vigo takımından ayrılmaya hazırlanan Arjantinli santrforla görüşmelere başladığı bildirildi. 30 yaşındaki tangocunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve Göztepe'nin teklifine olumlu yanaştığı belirtildi. Shakhtar, Newcastle, Benfica ve Espanyol gibi takımlarda oynayan Ferreyra, geçen sezon bekleneni veremediği Celta'da 13 maçta 1 kez ağları sarstı. Bir önceki sezon Espanyol'da ise 27 maçta 8 gol, 1 asist katkısı sağladı.

TARAFTARI ÇOK ÖZLEDİK

Göztepe'de geçen sezon Başakşehir'den kiralık olarak oynayan orta saha Soner Aydoğdu, taraftarı çok özlediklerini söyledi. Aydoğdu, "Gürsel Aksel'de doya doya dolu tribünlere oynayamadan pandemi kuralları başladı. Umarım yeni sezonda bu özlemi dindiririz" dedi.