Göztepe’nin yenileri geliyor

Yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da tesislerinde başlayacak Göztepe'de Başkan Sepil'in daha önce transferini duyurduğu Portekiz'in Gil Vicente takımından 25 yaşındaki Brezilyalı sağ açık Lourency, haftaya geliyor.
Yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da tesislerinde başlayacak Göztepe'de Başkan Sepil'in daha önce transferini duyurduğu Portekiz'in Gil Vicente takımından 25 yaşındaki Brezilyalı sağ açık Lourency, haftaya geliyor. 19 yaşındaki gurbetçi stoper Şefik Abalı ve Ujpest'ten Nijeryalı orta saha Onovo da yakın zamanda İzmir'e gelecek.