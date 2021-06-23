Bulgar maestro

Yeni sezonda ilk 5'i hedefleyen Göztepe, transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. İzmir ekibi için Bulgaristan'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Göz-Göz'ün gözlemcilerinin, Ludogorets'in on numarası Dominik Yankov'u yakından takip ettiği öne sürüldü. Bulgaristan ve Kanada vatandaşlığı bulunan 20 yaşındaki maestronun kontratı, 30 Haziran 2023'te bitiyor. Bulgaristan'ın yıldız adaylarından olan Yankov, geçen sezon 40 maçta 5 gol, 6 asist katkısı sağlarken, 5 kez de milli formayı giydi.



GASSAMA'NIN YERİNE MİLLİ BEK



Gassama ile de yolları ayırmaya hazırlanan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman, yönetime sağ bek alınması için isim verdi. Karaman'ın Allan Nyom'u istediği öğrenildi. İspanya'nın Getafe takımında forma giyen Kamerunlu defans oyuncusunun kontratı sona erdi. Harekete geçen yönetim, oyuncuyla görüşmelere başladı. La Liga'da geçen sezon 31 maça çıkan, İtalya'da Udinese ve İspanya'da Granada'da da oynayan 33 yaşındaki tecrübeli sağ bek, 2 de asist yaptı. Nyom, 17 defa da Kamerun Milli Takımı'nda boy gösterdi.