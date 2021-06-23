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Bulgar maestro

Göz-Göz, ’ın 20 yaşındaki yıldız adayını takibe aldı. Sarı-kırmızılı kurmayların geçen sezon 5 gol, 6 asistle oynayan genç maestro için şartları zorlayacağı öğrenildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Bulgar maestro

Yeni sezonda ilk 5'i hedefleyen , transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. ekibi için 'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Göz-Göz'ün gözlemcilerinin, 'in on numarası 'u yakından takip ettiği öne sürüldü. Bulgaristan ve vatandaşlığı bulunan 20 yaşındaki maestronun kontratı, 30 Haziran 2023'te bitiyor. Bulgaristan'ın yıldız adaylarından olan Yankov, geçen sezon 40 maçta 5 gol, 6 asist katkısı sağlarken, 5 kez de milli formayı giydi.

GASSAMA'NIN YERİNE MİLLİ BEK

Gassama ile de yolları ayırmaya hazırlanan Göztepe'de teknik direktör , yönetime sağ bek alınması için isim verdi. Karaman'ın 'u istediği öğrenildi. 'nın takımında forma giyen Kamerunlu defans oyuncusunun kontratı sona erdi. Harekete geçen yönetim, oyuncuyla görüşmelere başladı. 'da geçen sezon 31 maça çıkan, 'da ve İspanya'da 'da da oynayan 33 yaşındaki tecrübeli sağ bek, 2 de asist yaptı. Nyom, 17 defa da 'nda boy gösterdi.

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