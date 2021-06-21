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'de golcü şov

Göz-Göz, geçen sezon ’da kiralık oynayan Ganalı santrfora kanca attı, ’i de listeye aldı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Göztepe'de golcü şov

İLK transferini 'dan stoper 'ı renklerine bağlayarak gerçekleştiren , golcü arayışlarını hızlandırdı. 'tan ayrılan eski forveti 'e teklif götüren sarı-kırmızılıların, 'da 'dan kiralık oynayan Tetteh'le temas kurduğu öğrenildi. ekibinin 'da 5 gol, 4 asist yapan 23 yaşındaki Ganalı santrforun transferinde önemli adımlar attığı bildirildi.

TEKLİF İLETİLDİ

Göz-göz, ekibi ile kontratı sona eren 'nin eski golcüsü 'e de kanca attı. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncu izleme komitesi tarafından önerilen 31 yaşındaki Ganalı forvete menajeri vasıtasıyla teklifini iletti ve beklemeye geçti. Sarı-lacivertlilerde 1 sezon forma giyen Ayew, sağ ve sol kanatta da görev alabiliyor. Geçtiğimiz sezon Swansea'de oynadığı 47 maçta 17 gol, 4 asist katkısı sağladı.

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