Göztepe'de golcü şov

İLK transferini Altınordu'dan stoper Kahraman Demirtaş'ı renklerine bağlayarak gerçekleştiren Göztepe, golcü arayışlarını hızlandırdı. Beşiktaş'tan ayrılan eski forveti Umut Nayir'e teklif götüren sarı-kırmızılıların, Yeni Malatyaspor'da Sparta Prag'dan kiralık oynayan Tetteh'le temas kurduğu öğrenildi. İzmir ekibinin Malatya'da 5 gol, 4 asist yapan 23 yaşındaki Ganalı santrforun transferinde önemli adımlar attığı bildirildi.

TEKLİF İLETİLDİ

Göz-göz, Championship ekibi Swansea ile kontratı sona eren F.Bahçe'nin eski golcüsü Andre Ayew'e de kanca attı. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncu izleme komitesi tarafından önerilen 31 yaşındaki Ganalı forvete menajeri vasıtasıyla teklifini iletti ve beklemeye geçti. Sarı-lacivertlilerde 1 sezon forma giyen Ayew, sağ ve sol kanatta da görev alabiliyor. Geçtiğimiz sezon Swansea'de oynadığı 47 maçta 17 gol, 4 asist katkısı sağladı.