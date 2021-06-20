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Son dakika transfer haberi: 'de Benjamin Tetteh sesleri!

Golcü arayışlarını sürdüren 'nin gündemine flaş bir isim girdi. İzmir ekibi, geçen sezon 'da kiralık olarak forma giyen Benjamin Tetteh'i kadrosuna katmak istiyor. Tetteh'in de kariyerine 'de devam etmek istemesi Göztepe'nin elini güçlendiriyor.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 13:35
Son dakika transfer haberi: Göztepe'de Benjamin Tetteh sesleri!

'de yeni sezon öncesi ilk transferini 'dan stoper 'ı alarak gerçekleştiren , golcü arayışlarını hızlandırdı. 'tan ayrılan eski forveti 'e teklif götüren sarı-kırmızılalıların geçen sezon 'da kiralık olarak forma giyen Benjamin Tetteh'le de ilgilendiği iddia edildi. ekibi 'ın bonservisli oyuncusu olan Ganalı'yı kadrosuna dahil etmek için çalışma başlatan sarı-kırmızılıların transferde önemli adımlar attığı bildirildi. Tetteh'in de kariyerine Süper Lig'de devam etmek istemesi Göztepe'nin elini güçlendirdi.
'daki kariyerine 'nın takımında başlayan 23 yaşındaki forvet, Çekya'da , ve Sparta Prag'da top koşturdu. Yeni Malatyaspor'da 2020-2021'de 32 müsabakaya çıkan oyuncu 2 bin 527 dakika sahada kaldı. Tetteh, Yeni Malatyaspor formasıyla 5 kez fileleri sarsıp 4 de asist yaptı.

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