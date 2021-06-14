Haberler Göztepe Son dakika transfer haberleri | Göztepe Alpaslan Öztürk'ün yerine Burca'yı istiyor!

Son dakika transfer haberleri | Göztepe 'ün yerine Burca'yı istiyor!

ekiplerinden Göztepe, transfer çalışmalarına devam ediyor. 'ün 'a transferinin ardından arayışlara geçen Göz Göz, 'nın takımında forma giyen Burca'yı kiralamak için girişimlere başladı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 17:08
Son dakika transfer haberleri | Göztepe Alpaslan Öztürk'ün yerine Burca'yı istiyor!

'de yeni sezona iddialı girmek isteyen Göztepe transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, sarı-kırmızılılar Rumen stoper 'yı listesine aldı. Titi ve Alpaslan'ın takımdan ayrılmasıyla defansa mutlaka takviye yapmayı planlayan Göz-Göz, 'nın takımında forma giyen Burca'yı kiralamak için girişimlere başladı. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcuyla da temasa geçen yönetimin olumlu dönüş aldığı ifade edildi.

Ülkesinde ve takımlarında forma giyen deneyimli futbolcu, 'nda da oynadı. Cluja 2019-2020 sezonunda transfer olan Burca, geçen sezon Avrupa kupaları dahil 45 resmi maçta forma giydi. Göztepe, stoper bölgesi için , , ve gibi isimlerle de ilgileniyor. Göztepe, iç transferde ise defans oyuncusu 'la sezon biter bitmez 3 yıllık sözleşme yenilemişti.

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