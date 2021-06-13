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Son dakika spor haberi: 96. yaşını kutlayacak

Son dakika spor haberi: Spor Toto ekiplerinden , her sene geleneksel hale getirdiği kuruluş yıldönümünü kutlayacak.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 12:59
Son dakika spor haberi: Göztepe 96. yaşını kutlayacak

ekiplerinden her sene geleneksel hale getirdiği kuruluş yıldönümünü yarın yine büyük bir coşkuyla kutlayacak. 14 Haziran 1925 yılında kurulan ve 96'ncı yaşına girecek olan sarı-kırmızılılarda yönetim ve taraftarlar pandemi kurallarına uygun olarak kutlama organizasyonu gerçekleştirecek. Yönetim 'nda, sarı-kırmızılı futbolseverler ise 'nda toplanacak.

Saatler 21.30'u gösterdiğinde taraftarlar sahil şeridinde binlerce meşale yakarak geceyi aydınlatacak. Statta ise müzik ve ışık gösterileri gerçekleştirilecek. Havai fişek gösterileri ise yönetimin geçen yıl kuş sürülerine zarar vermemek için aldığı karar gereği yine düzenlenmeyecek. Taraftarlardan saat 22.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasına uyulması, maske ve mesafe konusunda da dikkatli olunması isetenecek.

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