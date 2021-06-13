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Gözleri Fırtına’da!

Trabzonspor’dan ayrılan Hosseini ile görüşen Göztepe; , ve Diabate için harekete geçti.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 06:50
Gözleri Fırtına’da!
Dış transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, gözünü Trabzonspor'a çevirdi. Bordo-mavililerden ayrılan İranlı stoped ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, Çörekçi, stoper ve geçen sezon kiralık olarak oynattığı Fousseni Diabate için harekete geçti. Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda temaslarını sıklaştıran yönetimin özellikle Hosseini ve Kamil transferinde önemli mesafe kat ettiği bildirildi. Karaman'ın Diabate'nin de takımda devam etmesine sıcak baktığı ve oyuncunun büyük ihtimalle yeni sezonda da Göztepe forması giyeceği vurgulandı.
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