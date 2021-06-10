Haberler Göztepe Son dakika transfer haberi: Göztepe'de Kamil Ahmet bitiyor

Son dakika transfer haberi: 'de bitiyor

Son dakika spor haberi: Spor Toto ekiplerinden , uzun süredir pazalığını sürdürdüğü Trabzonsporlu oyuncu transferinde sona yaklaştı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 16:06
Son dakika transfer haberi: Göztepe'de Kamil Ahmet bitiyor

'de dış transferde birçok isimle el sıkışmasına rağmen henüz resmi duyuruyu yapmayan , uzun süredir pazarlıklarını sürdürdüğü Trabzonsporlu sağ bek 'ye imza attırmaya çok yaklaştı. Defansın sağında 'yle sözleşme yenileyip Gassama'yla yeniden anlaşmayan Göztepe'nin 29 yaşındaki sağ bek ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi.

Sözleşmesi sona eren futbolcu için , 2 yıl kontrat uzatma hakkına sahip bulunuyor. Ancak Teknik Direktörü 'nın bu konuda henüz tam kararını vermediği, 4 sezondur takımda yer alan 'i büyük oranda kadroda düşünmediği öğrenildi. Transferi resmiyete dökmek için Avcı'nın son kararı bekleniyor. 'de doğup büyüyen Kamil Ahmet, Millwall'dan transfer olduğu 'da 2010'da profesyonelliğe geçti. Gurbetçi futbolcu , ve formalarını da giydi.

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