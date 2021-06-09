Haberler Göztepe Son dakika spor haberi: Bomba transfer iddiası! Göztepe Coentrao'nun peşinde...

Son dakika spor haberi: Bomba transfer iddiası! Göztepe Coentrao'nun peşinde...

Son dakika spor haberi... Spor Toto 'de perdenin kapanmasıyla yeni sezon hazırıklarını hızlandıran kulüpler transfer temaslarını sıklaştırmış durumda. Bu kulüplerden biri de geçtiğimiz sezonu topladığı 51 puanla 10. sırada tamamlayan Göztepe. İzmir ekibi için flaş bir transfer iddiası gündemde. İşte detaylar... (Son dakika transfer haberi)

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 15:00
Son dakika spor haberi: Bomba transfer iddiası! Göztepe Coentrao'nun peşinde...

'de 2021-2022 sezonu için transfer listesini geniş tutan Göztepe'nin dünyaca ünlü yıldız ile ilgilendiği öne sürüldü. Sol bekte 'le sözleşme yenileyip Boşnak oyuncu 'i gözden çıkaran sarı-kırmızılıların Portekizli futbolcuyu transfer etmeyi planladığı vurgulandı. Geçen sezon 'nde küme düşen forması giyen 33 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçildiği ve Coentrao'dan haber beklendiği kaydedildi.

Göztepe'nin Burekovic'i elden çıkarması durumunda Coentrao transferinde daha fazla adım atacağı dile getirildi. Rio Ave altyapısında yetişen Coentrao, ülkesinde ve formalarını giydi. Coentrao 20011-2012 sezonunda ise dünyanın en en önemli kulüplerinden 'e imza attı. İspanyol devinde toplam 5 sezon forma giyen oyuncu, ve 'da da top koşturdu. Coentrao, için , Portekiz ve 'dan da transfer tekliflerinin geldiği açıklandı.

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