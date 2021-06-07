Kamil Göz-Göz'e

İç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, sözleşmesi biten Gassama'yla yeniden anlaşmama kararı aldı. Sarı- kırmızılı ekip 3 sezondur forma giyen Senegalli sağ beke yeni sözleşme önermedi. Bu mevkide Murat Paluli'yle yeniden anlaşan, elinde Kerim Alıcı da bulunan Göztepe, Trabzonspor'dan ayrılan Kamil Ahmet Çörekçi'yi de gündemine aldı. 29 yaşındaki gurbetçi futbolcunun da İzmir'e dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Futbol hayatına İngiltere'e başlayan sağ bek, ülkemizde ilk olarak 2010-11'de Bucaspor formasını giydi. Ardından Kayserispor, Eskişehirspor, Adana Demirspor'da da oynayan Kamil Ahmet, son 4 sezondur Trabzonspor formasını terletti. Tecrübeli futbolcu Trabzonspor formasıyla geçen sezon 10'u ilk 11'de olmak üzere 19 lig maçına çıktı.