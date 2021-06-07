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Kamil Göz-Göz'e

Gassama ile yeniden anlaşmama kararı alan Göztepe, ’yi istiyor. 29’luk futbolcu İzmir ekibine yakın.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Kamil Göz-Göz'e
İç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, sözleşmesi biten Gassama'yla yeniden anlaşmama kararı aldı. Sarı- kırmızılı ekip 3 sezondur forma giyen Senegalli sağ beke yeni sözleşme önermedi. Bu mevkide 'yle yeniden anlaşan, elinde Kerim Alıcı da bulunan Göztepe, 'dan ayrılan 'yi de gündemine aldı. 29 yaşındaki gurbetçi futbolcunun da İzmir'e dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Futbol hayatına İngiltere'e başlayan sağ bek, ülkemizde ilk olarak 2010-11'de Bucaspor formasını giydi. Ardından Kayserispor, , 'da da oynayan Kamil Ahmet, son 4 sezondur Trabzonspor formasını terletti. Tecrübeli futbolcu Trabzonspor formasıyla geçen sezon 10'u ilk 11'de olmak üzere 19 lig maçına çıktı.
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