Haberler Göztepe Son dakika spor haberi: Göztepe'den transfer harekatı! Gassama gidiyor Kamil Ahmet geliyor

Son dakika spor haberi: Göztepe'den transfer harekatı! Gassama gidiyor Kamil Ahmet geliyor

Son dakika spor haberi... 'de yeni sezon öncesi iç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, sözleşmesi biten Gassama'yla yeniden anlaşmama kararı aldı. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 13:27
Son dakika spor haberi: Göztepe'den transfer harekatı! Gassama gidiyor Kamil Ahmet geliyor

arı-kırmızılı ekip 'dan transfer olduğu kulüpte 3 sezondur forma giyip geçen sezon başında satılması gündeme gelen Senegalli sağ beke yeni sözleşme önermedi. Bu mevkide 'yle yeniden anlaşan, elinde da bulunan Göztepe, 'dan ayrılan 'yi de gündemine aldı.

'den birçok talibi bulunan 29 yaşındaki gurbetçi futbolcunun da İzmir'e dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Futbol hayatına 'e başlayan sağ bek, ülkemizde ilk olarak 2010-2011 sezonunda Süper Lig'de formasını giydi. İzmir macerasının ardından , , Adana Demirspor'da da oynayan Kamil Ahmet, son 4 sezondur Trabzonspor formasını terletti. Tecrübeli futbolcu Trabzon'da geçen sezon 10'u ilk 11'de 19 lig maçına çıktı.

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