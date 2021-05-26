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Lourency bitiyor

Transferde atağa kalkan , Ligi ekibi ’nin 25 yaşındaki sol açığıyla prensipte anlaştı. 3 yıllık imza kısa süre içinde atılacak.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Lourency bitiyor

Gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye basan , transferde girişimlerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin günedeminde bu kez kanat transferi bulunuyor. İzmir temsilcisi, uzun süredir görüşme halinde olduğu Lourency'de mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-kırmızılı kurmayların, Ligi takımlarından forması giyen Brezilyalı oyuncu ile 3 yıllık anlaşma sağladığı ve imzanın an meselesi olduğu öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Kariyerine ülkesinin takımında başlayan 25 yaşındaki sol açık, ve formalarını giydi. 2019 yılına kadar 'da top koşturan Lourency, daha sonra bedelsiz olarak Portekiz'in Gil Vicente kulubüne transfer oldu. Burada iki sezonda 75 karşılaşmaya çıkan başarılı oyuncu, rakip filelere 10 gol bırakırken; 5 de asist yaptı. Sözleşmesi sona eren Lourency, kanatların yanı sıra pozisyonunda da görev yapıyor.

Halil ve İrfan'a markaj

Göztepe'nin başarılı isimleri kaptan ve kaleci İrfan Can Eğribayat'a yurt dışından birçok kulübün ilgi gösterdiği belirtildi. ve 'dan ciddi talipleri olan iki oyuncunun iyi bir gelir gelmesi halinde ayrılacağı ifade ediliyor. Berkan ve Atınç'la anlaşıp Alpaslan'la vedalaşan İzmir ekibinde 'yle de nikah tazelenmesi bekleniyor.

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