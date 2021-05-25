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Göztepe'de ve 'a yakın takip!

Spor Toto ekiplerinden Göztepe'de, ve 'ın talipleri artıyor. Geçen sezon başında 1'inci Lig ekibi 'dan gelen kaleci İrfan Can da kısa sürede kendini kanıtladı. 'nın Euro 2020 aday kadrosuna davet edilen Halil'in iyi bir gelir getirmesi durumunda yurt dışına transferinin mümkün olabileceği ifade edildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 14:01
Göztepe'de İrfan Can ve Halil Akbunar'a yakın takip!

'de yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Göztepe'de en dikkat çeken oyunculardan olan kaptan ve kaleci Eğribayat'a yurt içinin yanı sıra yurt dışından da birçok kulübün ilgi gösterdiği belirtildi. Sarı-kırmızılılarda 2020-2021'de 40 lig karşılaşmasının tamamında forma giyen Halil için ve 'dan çok ciddi tekliflerin geldiği vurgulandı. Altyapısından çıkıp 9 yıldır forma giydiği Göztepe'de bu sezon Süper Lig'de 9 gol atıp 10 da asist yaparak 'nın Euro 2020 aday kadrosuna davet edilen Halil'in iyi bir gelir getirmesi durumunda yurt dışına transferinin mümkün olabileceği ifade edildi.

Geçen sezon başında 1'inci Lig ekibi 'dan gelen kaleci İrfan Can da kısa sürede kendini kanıtladı. Alt ligden gelmesine rağmen Göz-Göz'ün birinci kalecisi olmayı başaran 22 yaşındaki file bekçisi için kulüplerinin nabız yokladığı vurgulandı. İki futbolcunun da Göztepe ile sözleşmesinin sürmesi yönetimin elini güçlendirdi. Kurmayların hem Halil'e hem de İrfan Can'a iyi bir bonservis bedeli biçeceği kaydedildi. İç transferde ve 'la anlaşıp Alpaslan'la vedalaşan Göztepe'de sağ bek 'yle de nikah tazelenmesi bekleniyor.

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