Haberler Göztepe Son dakika spor haberi: Göztepe'de transfer hareketliliği! Zulj gitti Hasan Hüseyin gelecek

Son dakika spor haberi: Göztepe'de transfer hareketliliği! Zulj gitti gelecek

Son dakika spor haberleri... ekiplerinden Göztepe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün yıldız futbolcusu ile yollar ayrılırken 'la görüşmelere başlandı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:19
Son dakika spor haberi: Göztepe'de transfer hareketliliği! Zulj gitti Hasan Hüseyin gelecek

ekiplerinden Göztepe, başkan 'in görevini bıraktığını açıklamasıyla sarsılırken bir yandan da gelecek sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Şu ana kadar iç transferde Atınç ve Berkan'la anlaşıp Alpaslan'la vedalaşan Göztepe'de 'la da yollar ayrıldı.

Devre arasında 'nın takımından kiralanan Avusturyalı oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden Göztepe camiasına veda etti. Büyük umutlarla transfer edilen orta saha oyuncusu Göztepe kariyerine müthiş başladı. 'la oynanan maçta ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen Zulj 2 gol birden atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Ertesi hafta da 4-0 kazanılan karşılaşmasında gol atan deneyimli futbolcu, teknik direktör 'ın göreve gelmesiyle düşüşe geçti.

Ünal Karaman döneminde yedek kalmaya başlayan Zulj, 'na seçilse de İzmir ekibinde istediği süreyi bir türlü alamadı. Zulj son 4 maçta ise 1 dakika bile forma giymedi. Dış transferde de hamle yapmaya başlayan Göztepe eski futbolcusu 'la görüşmelere başladı. Son olarak forması giyen 26 yaşındaki futbolcu kulübünden ayrıldı. Göztepe ile temasa geçtiği öğrenilen orta saha oyuncusunun büyük ihtimalle yeni sezonda İzmir ekibinde forma giyeceği bildirildi. Acar, 2014-2015 sezonunda Göztepe formasını 2. Lig'de terletti ve sarı-kırmızılılarla şampiyonluk sevinci yaşadı.

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