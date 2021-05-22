Haberler Göztepe Son dakika spor haberi: Göztepe'de Peter Zulj taraftarlara veda etti

Son dakika spor haberi: 'de taraftarlara veda etti

Son dakika spor haberi: ekiplerinden 'nin 'nın takımından kiraladığı , taraftarlara veda etti.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 18:53
Son dakika spor haberi: Göztepe'de Peter Zulj taraftarlara veda etti

ekiplerinden 'nin 'nın takımından kiraladığı , sarı-kırmızılı taraftarlara veda etti.

Zulj, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Her şey için çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamı dileği ile hoşça kal şanlı Göztepem." ifadelerini kullandı.

Ara transfer döneminde sarı-kırmızlı ekibe dahil olan Avusturyalı futbolcu, ligde 16 maçta 4 gole imza attı.

MEHMET SEPİL'E DESTEK

Öte yandan Göztepeli taraftarlar haziran ayında başkanlığı bırakacağını açıklayan 'in göreve devam etmesi için sosyal medyada desteklerini sürdürüyor.

de 'na Sepil'in fotoğrafının olduğu "Elini elimizden çekme" yazılı pankart astı.

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