Göztepe'de 2 imza tamam

Süper Lig'de yeni sezonda büyük hedefler belirleyen Göztepe, önceliği iç transfere verdi. Teknik direktör Ünal Karaman'la devam edecek İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde başarılı başarılı stoperi Atınç Nukan'la 3 yıllık sözleşme uzatmıştı. Yönetim, ikinci hamlesini kontratı biten Berkan Emir'e yaptı. 33 yaşındaki sol bekle 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

TAKIM İSKELETİ KORUNACAK

Sarı-kırmızılı kurmaylar, yine kontratları sona eren savunmanın önemli isimleri Alpaslan Öztürk ve Gassama ile de bir araya gelerek sözleşmelerini uzatmaya çalışacak. Takım iskeletini korumak isteyen Göz-Göz, satın alma opsiyonu bulunan Ndiaye'nin bonservisi için Gorica ile temasa geçmeyi planlerken, PAOK'tan kiralanan Esiti ve Trabzonspor'dan gelen Diabate'yi de takımda tutmak istiyor.