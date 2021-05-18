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Göztepe'de 2 imza tamam

Yeni sezona iddialı girmek amacındaki Göztepe, iç transferde Atınç’tan sonra sol beki Berkan’la 2 yıllık imzaladı. Sırada Alpaslan ve Gassama var.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 06:50
Göztepe'de 2 imza tamam

'de yeni sezonda büyük hedefler belirleyen Göztepe, önceliği iç transfere verdi. Teknik direktör 'la devam edecek İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde başarılı başarılı stoperi 'la 3 yıllık sözleşme uzatmıştı. Yönetim, ikinci hamlesini kontratı biten 'e yaptı. 33 yaşındaki sol bekle 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

TAKIM İSKELETİ KORUNACAK

Sarı-kırmızılı kurmaylar, yine kontratları sona eren savunmanın önemli isimleri ve Gassama ile de bir araya gelerek sözleşmelerini uzatmaya çalışacak. Takım iskeletini korumak isteyen Göz-Göz, satın alma opsiyonu bulunan Ndiaye'nin bonservisi için Gorica ile temasa geçmeyi planlerken, 'tan kiralanan Esiti ve 'dan gelen 'yi de takımda tutmak istiyor.

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