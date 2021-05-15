Haberler Göztepe Göztepe'de taraftar stada girmeyi bekliyor

'de taraftar stada girmeyi bekliyor

'de 2020-2021 sezonunun son haftasında ile şampiyonluk hedefindeki lider arasında 'de oynanacak maç öncesi ev sahibi ekibin taraftarı, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen etrafında toplandı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 18:21
Göztepe'de taraftar stada girmeyi bekliyor

Spor Toto 'in 42. hafta maçında taraftarı, ile oynanacak karşılaşma öncesinde stada girmeyi bekliyor.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından akredite edilen bir grup taraftarın sokağa çıkma izinleri de olması şartıyla sezonun son maçını stadyum localarından izlemesi bekleniyor. Emniyeti, kısıtlama muafiyeti olmayan taraftarı ise stat çevresinden uzaklaştırıyor.

GÖZTEPE YÖNETİMİNDEN TARAFTAR AÇIKLAMASI

Diğer taraftan Göztepe yönetimi, Beşiktaş maçını izlemek için 'nın çevresinde toplanan taraftarlara yönelik açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, akreditasyonu olmayan taraftarların evlerine dönmelerini istedi. Göztepe'nin açıklamasında, "'nın talimatı gereği akreditasyonu olmayanlar stadyumlara alınmayacaktır. Taraftarlarımızdan sükunet içinde evlerine dönmelerini talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.
Göztepe yönetiminin taraftarla ilgili acil toplantıya girdiği öğrenildi.

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