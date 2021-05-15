Göztepe Beşiktaş maçı öncesi Ünal Karaman'dan flaş açıklama

İŞTE KARAMAN'IN AÇIKLAMALARI:

Beşiktaş, saygı duyduğumuz bir rakip. Kimin şampiyon olduğu bizi ilgilendirmiyor. Hak edeni alkışlarız. Oyuncularımdan beklentim camialarına ve kendilerine yakışır şekilde oynamaları. Biz çıkıp mücadelemizi vereceğiz. Farklı şeylerin arayışı içine girmez kimse umarım. Ben şampiyon olmadıktan sonra kimin olduğu önemli değil.

Ben hiçbir zaman mazeretlerin arkasına sığınmadım. Bizim samimi gayretimizi insanlar farklı değerlendirirse kırılırım. Böyle basit ve sığ düşünceler bizi yordu ve üzdü açıkçası. İşimizi düzgün yapmaya çalışıyoruz.