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maçı öncesi 'dan flaş açıklama

Son dakika maçı haberleri: 'in 42. ve son haftasında Göztepe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi temsilcisi teknik direktörü 'dan açıklama geldi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 20:22 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 20:35
Göztepe Beşiktaş maçı öncesi Ünal Karaman'dan flaş açıklama

İŞTE KARAMAN'IN AÇIKLAMALARI:

, saygı duyduğumuz bir rakip. Kimin şampiyon olduğu bizi ilgilendirmiyor. Hak edeni alkışlarız. Oyuncularımdan beklentim camialarına ve kendilerine yakışır şekilde oynamaları. Biz çıkıp mücadelemizi vereceğiz. Farklı şeylerin arayışı içine girmez kimse umarım. şampiyon olmadıktan sonra kimin olduğu önemli değil.

Ben hiçbir zaman mazeretlerin arkasına sığınmadım. Bizim samimi gayretimizi insanlar farklı değerlendirirse kırılırım. Böyle basit ve sığ düşünceler bizi yordu ve üzdü açıkçası. İşimizi düzgün yapmaya çalışıyoruz.

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