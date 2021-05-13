Haberler Göztepe Göztepe kulağını tıkadı

kulağını tıkadı

Başkanı Mehmet Sepil, evlerindeki karşılaşması için ortaya atılan iddialara açıklık getirdi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Göztepe kulağını tıkadı
Başkanı Mehmet Sepil, evlerindeki karşılaşması için ortaya atılan iddialara açıklık getirdi. Başkan Sepil, "Her gün yeni bir gündem oluşturulmaya çalışılacak. Biz Göztepe camiası olarak, yönetim, teknik heyet, oyuncu ve taraftar olarak bu tür söylemlere kulaklarımızı tamamen tıkamış durumdayız. Sezonun son haftasında oynayacağımız maçımızın, ligin kaderine olacak etkisini göz önünde bulundurarak, maç organizasyonu içerisindeki tüm paydaş ve sorumluların aynı hassasiyette olmasını beklediğimizi ve konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna bildirmek isteriz" diye konuştu. Başkan Mehmet Sepil, ayrıca maçta bugüne kadar olduğu gibi 'nin tanıdığı limitte seyirci alacaklarını bildirdi.
SON DAKİKA