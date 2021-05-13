Göztepe kulağını tıkadı

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, evlerindeki Beşiktaş karşılaşması için ortaya atılan iddialara açıklık getirdi. Başkan Sepil, "Her gün yeni bir gündem oluşturulmaya çalışılacak. Biz Göztepe camiası olarak, yönetim, teknik heyet, oyuncu ve taraftar olarak bu tür söylemlere kulaklarımızı tamamen tıkamış durumdayız. Sezonun son haftasında oynayacağımız maçımızın, ligin kaderine olacak etkisini göz önünde bulundurarak, maç organizasyonu içerisindeki tüm paydaş ve sorumluların aynı hassasiyette olmasını beklediğimizi ve konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna bildirmek isteriz" diye konuştu. Başkan Mehmet Sepil, ayrıca maçta bugüne kadar olduğu gibi TFF'nin tanıdığı limitte seyirci alacaklarını bildirdi.