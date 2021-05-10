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'de 'dan 3 yıllık imza!

Spor Toto 'de forması giyen , yeni kontrata imzasını attı. Stoper oyuncusu, 3 yıl daha ekibinde forma giyecek. 2 sezon boyunca Göztepe formasını terleten Atınç Nukan, toplamda 36 resmi maça çıkarken 3 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 21:41
Göztepe'de Atınç Nukan'dan 3 yıllık imza!
, başarılı stoperi 'ın sözleşmesini 3 yıl daha uzattığını açıkladı.

'de son 2 hafta öncesinde rahat bir konumda bulunan Göztepe'de gelecek sezonun kadro planlaması yapılmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip bu planlama kapsamında yaptığı çalışmalar sonucu 27 yaşındaki stoperi Atınç Nukan ile olan sözleşmesini 3 yıl uzattı. temsilcisi, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyururken, Atınç Nukan'a sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

2 sezon boyunca Göztepe formasını terleten Atınç Nukan, toplamda 36 resmi maça çıkarken 3 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
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