Karaman, Antalyaspor'a kupa finali ve kalan maçlarında başarılar dilediğini de sözlerine ekledi.
Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman: Güçlü bir teknik adama ve oyunculara karşı dış sahada kazanmak önemli
Son dakika spor haberi: Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Karaman, "Güçlü bir teknik adama ve oyunculara sahip Antalyaspor'a karşı dış sahada alınan galibiyet camiamız için önemli. Bu galibiyet camiamıza hayırlı olsun" dedi.
Karaman, Antalyaspor'a kupa finali ve kalan maçlarında başarılar dilediğini de sözlerine ekledi.