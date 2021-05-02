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Teknik Direktörü : Güçlü bir teknik adama ve oyunculara karşı dış sahada kazanmak önemli

Son dakika spor haberi: Teknik Direktörü , galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Karaman, "Güçlü bir teknik adama ve oyunculara sahip Antalyaspor'a karşı dış sahada alınan galibiyet camiamız için önemli. Bu galibiyet camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 19:07
Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman: Güçlü bir teknik adama ve oyunculara karşı dış sahada kazanmak önemli
'in 39. haftasında , deplasmanda 'u 3-2'lik skorla geçti. Maçın ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Göztepe Teknik Direktörü , "Güçlü bir camiaya, güçlü bir teknik adama ve oyunculara sahip Antalyaspor'a karşı dış sahada alınan galibiyet camiamız açısından önemli. Ligin sonlarına gelindiği anlarda, özellikle kısa vadede kendi hedeflerini yakalamış takımların saha içi duruşları oldukça önem arz eder. Her şeye rağmen mücadele veren, oyun disiplininden kopmayan ve futbolun güzelliğini oyun iştahıyla beraber yapan oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyet camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Karaman, Antalyaspor'a kupa finali ve kalan maçlarında başarılar dilediğini de sözlerine ekledi.
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