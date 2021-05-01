Haberler Göztepe Göztepe Antalyaspor maçına hazırlanıyor!

maçına hazırlanıyor!

Spor Toto 'in 38. haftasında ile berabere kalan , gözünü maçına çevirdi. Sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı ile sakatlığı bulunan yarın forma giyemeyecek.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 11:25
Göztepe Antalyaspor maçına hazırlanıyor!

'in 39. haftasında , yarın ile 'da karşılaşacak.

'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem düdük çalacak. Ligde 1 yenilgi aldığı son 6 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan toplayan Göztepe, haftaya 48 puanla 10. sırada girdi.

Sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı ile sakatlığı bulunan yarın forma giyemeyecek.

Galip gelemediği son 4 karşılaşmada sadece 1 puan alabilen Fraport TAV 43 puanla 11. durumda bulunuyor.

Ligin ilk yarısında rakibine 1-0 mağlup olan Göztepe, Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor'a karşı çıktığı 11 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

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