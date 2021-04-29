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Biz galibiyete yakın taraftık

Göztepe'de teknik direktör 3 puanı kaçırdıklarını söyledi. Başarılı çalıştırıcı "Maçı erken koparacak pozisyonlar yakaladık. Oyun berabere olduktan sonra bile kazanabilirdik. Galibiyete yakındık. Bu oyunun karşılığı 3 puan olmalıydı" dedi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Biz galibiyete yakın taraftık

JAHOVİC'TEN GOLLERE DEVAM

Göztepe'de yılların eskitemediği Adis Jahovic, Trabzonspor karşısında etkiliydi. Karşı karşıya bir pozisyonda 'ı avladı. Türkiye'ye geldiği 2017-18 sezonundan bu yana ligin en skoreri oldu. Bu dönemde farklı takımlarda 48 gol kaydetti.

KARAMAN'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü , Karagümrük maçı 11'inden 5 ismi değiştirdi. Deneyimli çalıştırıcı Arda Özçimen, Murat Paluli, Anderson Esiti, Zlatko Tripic ve Brown Ideye'nin yerine İrfan Can Eğribayat, Atınç Nukan, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar ve Adis Jahovic'i sahaya sürdü.

BAYRAĞIMIZA DÖNDÜLER

Trabzonspor'da Ünal Karaman göreve geldiğinde İstiklal Marşı sırasında takım yüzünü bayrağımıza doğru dönüyordu. Fırtına bu tavrını sürdürürken Karaman'ın Göztepe'si de marş sırasında yüzünü bayrağa çevirdi. Böylece ortaya bu güzel görüntü çıktı. Sosyal medyada bu kare sıklıkla paylaşıldı.

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