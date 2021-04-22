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Son dakika spor haberleri: ’de Napoleoni'nin bileti kesildi

’de son olarak ’le deplasmanda 1-1 berabere kalan ve bu haftayı bay geçecek olan ’de İtalyan oyuncu gözden iyice düştü. Sezon bitiminde mukavelesi sona erecek 34 yaşındaki hücum oyuncusuyla yolların kesin olarak ayrılacağı kaydedildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 16:37
Son dakika spor haberleri: Göztepe’de Napoleoni'nin bileti kesildi

Bu sezon özellikle yaşadığı ağır sakatlıklar yüzünden formasından uzak kalan deneyimli futbolcu, teknik direktör döneminde sadece 13 dakika forma şansı bulabildi. Karşılaşmalara yedek kulübesinde başlayan Napoleoni, Karaman'ın görev yaptığı sürede maçında 6, müsabakasında 2 ve karşısında da sadece 2 dakika sahada kalabildi.

Napoleoni toplamda ise 2020-2021'de yalnızca 3 maçta on birde sahaya çıktı ve hiç 90 dakikayı tamamlayamadı. Sezon bitiminde mukavelesi sona erecek 34 yaşındaki hücum oyuncusuyla yolların kesin olarak ayrılacağı kaydedildi. Napoleoni gibi forvet Ideye de Ünal Karaman'ın gözüne giremeyen isimlerden oldu. Sezon başında büyük beklentilerle transfer edilmesine rağmen gol yollarında etkisiz kalan Ideye, son Fatih Karagümrük maçında on birde oynasa da gelecek adına umut vermedi. Ideye ile de sezon biter bitmez yolların ayrılması için görüşmelerin yapılacağı bildirildi.

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