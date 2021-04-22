Haberler Göztepe Babasının oğlu

Babasının oğlu

Gözepe’nin 19’luk kalecisi Arda ilk Süper Lig maçında penaltı kurtardı. Arda’nın babası Yüksel Özçimen 1993-94’te İzmir ekibinin kalesindeydi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Babasının oğlu
Özçimen ailesinde kalecilik aile mesleği gibi... 'nin, Karagümrük ile oynadığı maçta Ndao'nun penaltısını kurtaran dikkatleri üzerine çekmişti. Maç içinde çıkardığı toplarla konuşulan 19 yaşındaki eldivenin babası da ağabeyi de kaleci. Baba Yasin Özçimen 1993-1994 sezonunda Göztepe'nin kalesini korumuştu. Yasin Özçimen, şu anda Ankara Demirspor ekibinde kaleci antrenörlüğü görevini yürütüyor. Arda'nın ağabeyi olan de 3. Lig ekiplerinden Belediye Kütahyaspor'un kalesini koruyor. Arda, "Benim için çok özel bir andı. Göztepe ile Süper Lig maçına çıkmak müthiş bir duygu. Gelecekte bu formanın devamlı sahibi olmayı ve Milli Takım'da forma giymeyi çok isterim" diye konuştu. Göztepe Karagümrük ile 1-1 berabere kalmıştı.
SON DAKİKA