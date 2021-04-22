Babasının oğlu

Özçimen ailesinde kalecilik aile mesleği gibi... Göztepe'nin, Karagümrük ile oynadığı maçta Ndao'nun penaltısını kurtaran Arda Özçimen dikkatleri üzerine çekmişti. Maç içinde çıkardığı toplarla konuşulan 19 yaşındaki eldivenin babası da ağabeyi de kaleci. Baba Yasin Özçimen 1993-1994 sezonunda Göztepe'nin kalesini korumuştu. Yasin Özçimen, şu anda Ankara Demirspor ekibinde kaleci antrenörlüğü görevini yürütüyor. Arda'nın ağabeyi olan Doğukan Özçimen de 3. Lig ekiplerinden Belediye Kütahyaspor'un kalesini koruyor. Arda, "Benim için çok özel bir andı. Göztepe ile Süper Lig maçına çıkmak müthiş bir duygu. Gelecekte bu formanın devamlı sahibi olmayı ve Milli Takım'da forma giymeyi çok isterim" diye konuştu. Göztepe Karagümrük ile 1-1 berabere kalmıştı.