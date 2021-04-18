Diabate’den gol şov

Malili yıldız, Burekovic’in soldan ortasına müthiş bir vole vurarak Muslera’yı avladı. Göztepe'nin başarılı isimleri arasında yer alan Diabate, attığı gole sevindiğini ancak galip gelemedikleri için üzgün olduğunu söyledi.
Göztepe, Galatasaray karşısında ilk golü bulan taraf olurken Diabate attığı şık golle beğeni topladı. Burekovic'in soldan yaptığı ortaya gelişine yarım vole bir vuruş yapan Malili sağ kanat, Muslera'nın şaşkın bakışları arasında golü buldu. Maçın 8. Dakikasında uzun yıllar unutulmayacak cinsten bir gol atan Diabate, Göztepe'nin bu sezonki en erken golünü ağlara göndermeyi başardı. Devre arasında Trabzonspor'dan kiralanan başarılı futbolcu, Göztepe forması altında üçüncü golünü kaydetti. Daha önce de Erzurum ve Sivas'a da birer gol atmıştı.