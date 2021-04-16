Hakemlere çağrı

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yaptığı yazılı açıklamayla, Galataaray maçının hakemlerine çağrıda bulundu. Başkan Sepil, G.Saray maçı öncesi oluşturulan baskı havasının hakemlerin yöntemini etkilememesi gerektiğini, adaletli ve futbolu güzelleştiren bir yönetim izlemeyi dilediklerini ifade etti.
ALPASLAN ŞOKU
Göztepe'de savunmadaki önemli isimlerden Alpaslan Öztürk, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Tecrübeli futbolcu sosyal medyadan, "Covid-19 testim pozitif çıktı. Bir süre takımdan ayrı kalacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda daha güçlü şekilde görüşmek dileğiyle..." açıklamasını yaptı.