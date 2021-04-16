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Hakemlere çağrı

Başkanı Mehmet Sepil, yaptığı yazılı açıklamayla, maçının hakemlerine çağrıda bulundu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 06:50
Hakemlere çağrı
Başkanı Mehmet Sepil, yaptığı yazılı açıklamayla, maçının hakemlerine çağrıda bulundu. Başkan Sepil, G.Saray maçı öncesi oluşturulan baskı havasının hakemlerin yöntemini etkilememesi gerektiğini, adaletli ve futbolu güzelleştiren bir yönetim izlemeyi dilediklerini ifade etti.

ALPASLAN ŞOKU
Göztepe'de savunmadaki önemli isimlerden , koronavirüse yakalandığını açıkladı. Tecrübeli futbolcu sosyal medyadan, "Covid-19 testim pozitif çıktı. Bir süre takımdan ayrı kalacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda daha güçlü şekilde görüşmek dileğiyle..." açıklamasını yaptı.
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