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Göztepe'de karar verildi! Galarasaray'ın eksikleri sonrası...

Son dakika spor haberi... Galatasaray'da Göztepe maçında , ve 'in yer alamayacak olmasından dolayı ileri uçta 'nun oynaması bekleniyor. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 17:41
Göztepe'de karar verildi! Galarasaray'ın eksikleri sonrası...

'de bu hafta Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da hücum bölgesindeki futbolcuların sakatlık, hastalık ve cezalarından dolayı fazla olması teknik heyeti düşündürüyor. Sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı golcü 'nun antrenmanda ile kafa kafaya çarpışmasından dolayı yüz kemiklerinde kırık tespit edildi. Hollandalı futbolcu son oynanan maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Son olarak ise Mısırlı golcü korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 3 futbolcunun da Göztepe müsabakasında görev alamayacakken, bu bölgede oynayabilecek iki futbolcu bulunuyor. Devre arasında takıma katılan ile hücum bölgesinde görev alabilir.

Oğulcan Çağlayan bu sezon ve Göztepe maçlarına 11'de görev almış ve ileri uçta oynamıştı. 25 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililere karşı alınan 2-0'lık galibiyette 1 de gol atma başarısı göstermişti. Oğulcan bu sezon 15 resmi maçta sarı-kırmızılı formayı giydi ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Başarılı futbolcunun Göztepe karşısında kanatlarda oynaması bekleniyor.

Devre arasında Brentford'dan kiralık olarak takıma katılan Halil Dervişoğlu da Galatasaray'da 4 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sonradan oyuna dahil olan 21 yaşındaki futbolcu gol ve asist yapamadı.

Takımda ayrıca Ryan Donk'un kırmızı kart cezası bulunurken, DeAndre Yedlin, Martin Linnes ve Henry Onyekuru'nun da sakatlıkları bulunuyor.

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