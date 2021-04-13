Haberler Göztepe G.Saray’a kilitlendiler

’a kilitlendiler

Ligde üst üste ve 'ı yenerek tırmanışını sürdüren , gözünü maçına çevirdi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 23:22 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 06:50
G.Saray’a kilitlendiler
Ligde üst üste ve 'ı yenerek tırmanışını sürdüren , gözünü maçına çevirdi. Güçlü rakibini geçen sezon 'de 2-1 yenen Göztepe'de teknik direktör , G.Saray karşısında disiplini elden bırakmayacaklarını vurguladı. Karaman, "Takımıma inanıyorum. Hafta sonu oldukça çekişmeli bir maç bizi bekliyor" dedi.

Göztepe, 1950 yılında oynanan milli ligde elde ettiği şampiyonluğun tescili için TFF'ye başvuruda bulundu. Sarı-kırmızılı yönetimin, TFF'ye resmi dilekçe gönderdiği öğrenildi. 1950 yılında İzmir'de düzenlenen turnuvada Beşiktaş'ı ve Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakan Göz-Göz, kupaya uzanmıştı.
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