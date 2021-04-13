Göztepe, 1950 yılında oynanan milli ligde elde ettiği şampiyonluğun tescili için TFF'ye başvuruda bulundu. Sarı-kırmızılı yönetimin, TFF'ye resmi dilekçe gönderdiği öğrenildi. 1950 yılında İzmir'de düzenlenen turnuvada Beşiktaş'ı ve Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakan Göz-Göz, kupaya uzanmıştı.
G.Saray’a kilitlendiler
Ligde üst üste Rize ve Hatay'ı yenerek tırmanışını sürdüren Göztepe, gözünü G.Saray maçına çevirdi.
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 23:22 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 06:50
Göztepe, 1950 yılında oynanan milli ligde elde ettiği şampiyonluğun tescili için TFF'ye başvuruda bulundu. Sarı-kırmızılı yönetimin, TFF'ye resmi dilekçe gönderdiği öğrenildi. 1950 yılında İzmir'de düzenlenen turnuvada Beşiktaş'ı ve Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakan Göz-Göz, kupaya uzanmıştı.