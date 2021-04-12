Jahovic kasırgası

Hatay deplasmanında hattrick'le galibiyeti getiren Adis Jahovic eski günlerine döndü. Göztepe'ye devre arasında Antalya'dan gelen Makedon santrfor, ilk 9 maçında gol atamadı. Siftahı Kayseri deplasmanında yapan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, gol sayısını 4'e çıkardı. Rize'nin ardından Hatay galibiyetiyle tırmanışını sürdüren İzmir ekibi de alt sıralarla bağını koparırken, kalan 7 maç için de Avrupa umudunu taraftarına aşıladı. Takımın disiplinini başlangıçtan bitişe kadar sürdürdüğünü vurgulayan Ünal Karaman, "Dikkatli oynayan, taviz vermeyen takımımı hak ettiği galibiyet sebebiyle kutluyorum" dedi. Göztepe, kalan 7 maçta G.Saray, K.Gümrük (D), Trabzon, Antalya (D), Konya, G.Birliği (D) ve Beşiktaş'la oynayacak.