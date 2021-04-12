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Jahovic kasırgası

Hatay’da Makedon yıldızın hat-trick’iyle coşan Göztepe, tırmanışını da sürdürdü. Jahovic’in formunu bulması sarı-kırmızılı camiayı sevindirdi. Jahovic, Göztepe'de 2. kez hat-trick yaptı. 2017-18'de Sivas'a yine 3 gol atmıştı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 23:42 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Jahovic kasırgası

Hatay deplasmanında hattrick'le galibiyeti getiren eski günlerine döndü. Göztepe'ye devre arasında Antalya'dan gelen Makedon santrfor, ilk 9 maçında gol atamadı. Siftahı Kayseri deplasmanında yapan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, gol sayısını 4'e çıkardı. Rize'nin ardından Hatay galibiyetiyle tırmanışını sürdüren İzmir ekibi de alt sıralarla bağını koparırken, kalan 7 maç için de Avrupa umudunu taraftarına aşıladı. Takımın disiplinini başlangıçtan bitişe kadar sürdürdüğünü vurgulayan Ünal Karaman, "Dikkatli oynayan, taviz vermeyen takımımı hak ettiği galibiyet sebebiyle kutluyorum" dedi. Göztepe, kalan 7 maçta G.Saray, K.Gümrük (D), Trabzon, Antalya (D), Konya, G.Birliği (D) ve Beşiktaş'la oynayacak.

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