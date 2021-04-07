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'de hasret bitti

İzmir ekibi 2. yarıda yıldızları ve Ndiaye’yle sonuca gitti. Rize’de 90’da kırmızı gören kaleci Gökhan Akkan’ın yerine stoper Meriah kaleye geçti

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 23:38 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Göztepe'de hasret bitti

Süper Lig'de 3 maçtır kazanamayan , Bülent Uygun yönetiminde 3 maçtır bileği bükülmeyen 'u ağırladı. İlk yarıda orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçta, Rize'de Meriah ve Samudio, Göztepe'de ise Soner, girdikleri pozisyonlarda çerçeveyi bulamadı ve devre golsüz sona erdi.

HALİL-NDİAYE İŞBAŞINDA
İkinci yarıda 56'da Halil, takımını 1-0 öne geçirdi. 77'de bu sefer Ndiaye ağları sarstı. Göz-Göz'de Rize'yi yıkan ikili; Halil 10, Ndiaye 12. golüne imza attı. Rize'de kaleci Gökhan itirazdan direkt kırmızı görürken, 5 oyuncu değişikliği kullanıldığı için kaleye stoper Meriah geçti.

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