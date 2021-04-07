Göztepe'de hasret bitti

Süper Lig'de 3 maçtır kazanamayan Göztepe, Bülent Uygun yönetiminde 3 maçtır bileği bükülmeyen Rizespor'u ağırladı. İlk yarıda orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçta, Rize'de Meriah ve Samudio, Göztepe'de ise Soner, girdikleri pozisyonlarda çerçeveyi bulamadı ve devre golsüz sona erdi.



HALİL-NDİAYE İŞBAŞINDA

İkinci yarıda 56'da Halil, takımını 1-0 öne geçirdi. 77'de bu sefer Ndiaye ağları sarstı. Göz-Göz'de Rize'yi yıkan ikili; Halil 10, Ndiaye 12. golüne imza attı. Rize'de kaleci Gökhan itirazdan direkt kırmızı görürken, 5 oyuncu değişikliği kullanıldığı için kaleye stoper Meriah geçti.

