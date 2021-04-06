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'den atağı!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan , takımdan ayrılması beklenen 'ün alternatifini 'da buldu. ekibinin, İranlı stoper için girişimlere başladığı kaydedildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 11:25
Göztepe'den Majid Hosseini atağı!

ekibi 'de yönetim, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekipte vitrine çıkarak, 'a kadar yükselen 'ün gelen teklifler sonrası takımdan ayrılma ihtimaline karşılık yönetim savunmada alternatif ismi belirledi.

Sarı-kırmızılı yönetimin, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan futbolcunun alternatifi olarak 'dan başarılı savunma oyuncusu ile ilgilendiği iddia edildi.

'ın haberine göre; Göztepe Teknik Direktörü 'ın, eski takımı Trabzonspor'a transfer ettiği İranlı 24 yaşındaki stoperin ekibine gelmesi sürpriz sayılmayacak. Hosseini'nin de sözleşmesinin sona erecek olması yönetimin transferi gerçekleştirme olasılığını da artırıyor.

KARAMAN'IN HEDEFİ DIABATE
TRABZONSPOR'DAN eski öğrencisi Majid Hosseini'ye talip olduğu iddia edilen Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın hedefindeki ikinci ismin ise Diabate olduğu konuşuluyor. 'dan kiralanan oyuncu için Karaman'ın yönetime 'Bonservisiyle alın' şeklinde rapor verdiği iddia edildi. Karaman, Malili futbolcuya ligde 12 maçta şans verdi.

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