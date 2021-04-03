Haberler Göztepe Ünal Karaman: “Bizim için kıymetli bir puan”

: “Bizim için kıymetli bir puan”

Son dakika spor haberi... Teknik Direktörü , karşısında aldıkları 1 puanın kendileri için kıymetli olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 17:56
Ünal Karaman: “Bizim için kıymetli bir puan”

, 'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü , "Bizim için kıymetli bir puan. Takımımız 2 haftadır istediğimiz sonuçları almıyor. Bugün de ilk yarıya bakıldığında bizim açımızdan hoş olmayan bir senaryo vardı. İkinci yarı daha derli toplu oynamaya ve pozisyon üretmeye çalışan takımımız beraberlik golünü de buldu. Teknik direktör değişiklikleri özellikle ilk haftalarda farklı motivasyon oluşturabilir. Bu istekli takıma karşı ikinci yarı oynadığımız oyun, attığımız gol ve girdiğimiz pozisyonlar bizi mutlu etti. Her şeye rağmen oyuncularımı aldıkları puan için tebrik ediyorum. Kayserispor'a da bundan sonra müsabakalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA