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siftah peşinde

ve maçlarını kaybedip milli araya moralsiz giren , bugün deplasmanda 'la kozlarını paylaşacak.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 21:49 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Göztepe siftah peşinde
ve maçlarını kaybedip milli araya moralsiz giren , bugün deplasmanda 'la kozlarını paylaşacak. Sarı- kırmızılılarda sarı kart cezalısı forma giyemeyecek. Kayserispor'la ligde 14'üncü kez karşı karşıya gelecek ekibi, daha önceki 13 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. Renktaşı Kayserispor'a 15 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 11 gol gördü. 'de oynadığı 6 maçta kazanamayan Göz-Göz, 2 beraberlik, 4 yenilgi alırken, bu sefer deplasmandaki galibiyet hasretini artık dindirmek istiyor.
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