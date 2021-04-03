Göztepe siftah peşinde

Göztepe HaberleriGiriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 21:49Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Ankaragücüve Sivasspor maçlarını kaybedip milli araya moralsiz giren Göztepe, bugün deplasmanda Kayserispor'la kozlarını paylaşacak. Sarı- kırmızılılarda sarı kart cezalısı Nwobodo forma giyemeyecek. Kayserispor'la ligde 14'üncü kez karşı karşıya gelecek İzmir ekibi, daha önceki 13 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. Renktaşı Kayserispor'a 15 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 11 gol gördü. Kayseri'de oynadığı 6 maçta kazanamayan Göz-Göz, 2 beraberlik, 4 yenilgi alırken, bu sefer deplasmandaki galibiyet hasretini artık dindirmek istiyor.