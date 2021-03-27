Göztepe uçuşa geçti

İzmir ekibi, 39 puan toplayıp son 4 yılda en iyi ikinci performansını çizdi. Kalan 10 maçta 11 puan daha alırsa 20 yıllık rekoru kıracak.
Göztepe HaberleriGiriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 20:33Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Süper Lig'de milli araya 39 puanla 10. sırada giren Göztepe, son 4 yılın en iyi ikinci performansına imza attı. Göz-Göz, 14 yıl sonra Süper Lig'e döndüğü 2017-18 sezonunda 44 puan toplayıp 6. sırada kendine yer bularak en çok puan topladığı sezonu geçirdi. İzmir temsilcisi 2018-19 sezonunda 30 maçta 30 puan toplayıp düşme sınırında yer aldı. Sarı-kırmızılılar o sezon son maçta Ankaragücü'nü evinde 2-1 yenerek ligde kalmayı başarmıştı. Göztepe, koronavirüs salgınıyla 3 ay ara verilen geçen sezon ise 30 haftayı 38 puanla geçti. Göztepe kalan 10 maçta 10 puandan fazla kazanırsa son 20 yılda Süper Lig'de en çok puan topladığı sezonu yaşamış olacak. İzmir ekibi Ünal Karaman'la 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi aldı.