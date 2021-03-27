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uçuşa geçti

ekibi, 39 puan toplayıp son 4 yılda en iyi ikinci performansını çizdi. Kalan 10 maçta 11 puan daha alırsa 20 yıllık rekoru kıracak.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 20:33 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Göztepe uçuşa geçti
'de milli araya 39 puanla 10. sırada giren , son 4 yılın en iyi ikinci performansına imza attı. Göz-Göz, 14 yıl sonra Süper Lig'e döndüğü -18 sezonunda 44 puan toplayıp 6. sırada kendine yer bularak en çok puan topladığı sezonu geçirdi. temsilcisi 2018-19 sezonunda 30 maçta 30 puan toplayıp düşme sınırında yer aldı. Sarı-kırmızılılar o sezon son maçta 'nü evinde 2-1 yenerek ligde kalmayı başarmıştı. Göztepe, koronavirüs salgınıyla 3 ay ara verilen geçen sezon ise 30 haftayı 38 puanla geçti. Göztepe kalan 10 maçta 10 puandan fazla kazanırsa son 20 yılda Süper Lig'de en çok puan topladığı sezonu yaşamış olacak. İzmir ekibi 'la 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi aldı.
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