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Rehavet yok

5 maçta 4 galibiyet alan takımının rahatlamaması gerektiğini vurgulayan başarılı çalıştırıcı, “Yine kendimize yakışır bir oyun ortaya koymalıyız” dedi

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 21:53 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 06:50
Rehavet yok
'de pazar günü deplasmanda düşme hattındaki A.Gücü ile karşılaşacak Göztepe, son iki maçını kazanan rakibine karşı tedbiri elden bırakmayacak. Başkentte de çıkışlarını sürdüreceklerini iddia eden teknik direktör , "İyi bir konumda olmamız rahatlayacağız anlamına gelmez. Biz daha çok çalışacağız ve daha çok mücadele edeceğiz. Yine Göztepe'ye yakışır bir oyun ortaya koyup iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz" diye camiaya umut dağıttı.

SON 3 SEZONDA ÜSTÜN
Göztepe, son 3 sezonda rakibine büyük üstünlük kurdu. Sarı-lacivertlilerle oynadığı son 5 maçta 4 kez sahadan galip ayrılan Göz-Göz, 1 kez de beraberlik elde etti. Geçen sezon rakibini dış sahada 3-1 yenen İzmir temsilcisi, Gürsel Aksel Stadı'ndan ise 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sezon da tarife değişmedi. Sarıkırmızılılar, sahasında 'nü 3-1'lik skorla yenerek üstünlüğünü sürdürdü.


Göztepe, deplasmandaki Ankaragücü maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcuların oldukça moralli gözükmesi teknik heyetin de yüzünü güldürdü.
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