Rehavet yok

SON 3 SEZONDA ÜSTÜN
Göztepe, son 3 sezonda rakibine büyük üstünlük kurdu. Sarı-lacivertlilerle oynadığı son 5 maçta 4 kez sahadan galip ayrılan Göz-Göz, 1 kez de beraberlik elde etti. Geçen sezon rakibini dış sahada 3-1 yenen İzmir temsilcisi, Gürsel Aksel Stadı'ndan ise 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sezon da tarife değişmedi. Sarıkırmızılılar, sahasında Ankaragücü'nü 3-1'lik skorla yenerek üstünlüğünü sürdürdü.
Göztepe, deplasmandaki Ankaragücü maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcuların oldukça moralli gözükmesi teknik heyetin de yüzünü güldürdü.