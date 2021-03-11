Atınç-Alpaslan duvarı!

Son 5 maçta 13 puan alan Göztepe’de Ünal Karaman’ın defansta yaptığı Atınç-Alpaslan tercihi başarıyı getirdi.
Göztepe HaberleriGiriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 23:22Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 06:50
Ligde son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puanı hanesine yazdıran Göztepe'de Teknik Direktör Ünal Karaman'ın özellikle savunmada yaptığı değişimler başarıyı getirdi. İlk 4 maçında stoperde Mihojivic ve Titi'yi oynatıp sadece 1 puan toplayabilen Karaman, ardından Atınç ve Alpaslan ikilisine şans verdi. Atınç ve Alpaslan'ın oynadığı Başakşehir, F.Bahçe, Kasımpaşa ve Alanya ve Erzurum maçlarından Göztepe 13 puan çıkardı. İzmir ekibi, Titi-Mihojevic ikilisinin görev aldığı 4 müsabakada 8 gol yerken, son 5 maçta ise 3 kez topu ağlarında gördü.