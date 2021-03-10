Göztepe coştu

GÖZTEPE'de keknik direktör Ünal Karaman, fark yaratmaya başladı. İlhan Palut'un vedasının ardından Göz-Göz'ün başına geçen Karaman, ilk 4 maçta sadece 1 puan aldı. Kriz döneminde oyuncuları ve camiayı yakından tanımaya başlayan tecrübeli çalıştırıcı, 25. haftada İzmir'de 2-1 kazanılan Başakşehir maçıyla ateşi yaktı. Ertesi hafta Kadıköy'de Fenerbahçe'yi, daha sonra Gürsel Aksel'de Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Alanya'da 1-1 berabere kalan Göztepe, Erzurum galibiyetiyle iyice rahatladı. Kadro istikrarını da yakalayan Ünal Karaman, hem camiaya hem de taraftara gelecek adına umut dağıttı.

GÖZ-GÖZ'ün Ünal Karaman ile çıkışa geçmesi Başkan Mehmet Sepil'in de yüzünü güldürdü. Karaman ve ekibiyle iyi bir uyum yakaladıklarının altını çizen Başkan Sepil, "Potansiyeli olan bir takım olarak Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ve ekibiyle çok iyi uyum yakaladık ve bununla birlikte başarılı sonuçlar almaya başladık. 5 maçta 13 puan alma başarısı gösterdik. Rakamlar iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Erzurumspor maçının benim için ayrı bir önemi de vardı. Doğum günümde Göztepemizin kazanması bana en büyük hediye oldu" değerlendirmesinde bulundu.