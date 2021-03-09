Göztepe'ye yan bakılmıyor

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Göztepe sahasında BB Erzurumspor'u Diabate, Halil ve Alpaslan'ın golleriyle 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle İzmir ekibi puanını 39'a çıkarırken, konuk ekip 26 puanda kaldı. Erzurum temsilcisinde Da Costa, uzatma dakikalarında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 4'te Diabate'nin şutunda Schwechlen'e çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 48'de Erzurum, Emrah ile skoru eşitledi: 1-1. 83'üncü dakikada Diabate'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Halil'in vuruşunda top ağlara gittİ: 2-1. 90+5'te Da Costa, ceza sahasında Tripic'i düşürünce hakem penaltıyı verdi. Da Costa bu pozisyonda kırımızı gördü. 90+8'de Alpaslan penaltıdan attığı golle skoru belirledi: 3-1.



KARAMAN: MUTLUYUZ

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, sergiledikleri performans nedeniyle oyuncularını kutlarken, "Galibiyet için mutluyuz. Zorlu bir rakibe karşı son dakikalarda bulduğumuz gollerle kazandık. Serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.