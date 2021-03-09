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'ye yan bakılmıyor

Ünal yönetiminde müthiş bir seri yakalayan Göz-Göz, ’u Schwechlen (k.k), Akbunar ve ’ın (pen) golleriyle mağlup etti. Dadaşlar’ın galibiyet özlemi 4 maça çıktı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 00:03 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 06:50
Göztepe'ye yan bakılmıyor

Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında 'u , ve 'ın golleriyle 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle ekibi puanını 39'a çıkarırken, konuk ekip 26 puanda kaldı. temsilcisinde , uzatma dakikalarında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 4'te Diabate'nin şutunda Schwechlen'e çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 48'de Erzurum, ile skoru eşitledi: 1-1. 83'üncü dakikada Diabate'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Halil'in vuruşunda top ağlara gittİ: 2-1. 90+5'te Da Costa, ceza sahasında 'i düşürünce hakem penaltıyı verdi. Da Costa bu pozisyonda kırımızı gördü. 90+8'de Alpaslan penaltıdan attığı golle skoru belirledi: 3-1.

KARAMAN: MUTLUYUZ
Göztepe Teknik Direktörü Ünal , sergiledikleri performans nedeniyle oyuncularını kutlarken, "Galibiyet için mutluyuz. Zorlu bir rakibe karşı son dakikalarda bulduğumuz gollerle kazandık. Serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

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