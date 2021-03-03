Nerede o eski Jahovic!

Göztepe HaberleriGiriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 23:41Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Göztepe'de devre arasında büyük umutlarla Antalyaspor'dan transfer edilen Adis Jahovic, şu ana kadar beklenen patlamayı yapamadı. 33 yaşındaki futbolcu toplam 288 dakika sahada kalan Makedon futbolcu, 5 maçta görev yapıp gol ya da asist üretemedi. Göztepe'ye 2 yıl sonra geri dönen Jahovic, ilk olarak 2016-2017 sezonunda 1'inci Lig'deyken formasını giydiği Göztepe'de 33 maça çıkıp 21 gol atmıştı. Fiziksel olarak da hazır bir görüntü ortaya koyamayan Adis Jahovic'in bir an önce toparlanmasını bekleyen teknik ekibin, oyuncuyla yakından ilgilendiği gelen haberler arasında. Jahovic Konyaspor, Yeni Malatya ve Antalyaspor formaları da giymişti.