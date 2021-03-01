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Tarihi galibiyet!

’la şaha kalkan , 62 yıl sonra ’yı devirip ligde 3’te 3 yaptı. ’da Luckassen, Göz-Göz’de Berkan atıldı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 21:56 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Tarihi galibiyet!

Kadıköy'de galibiyetiyle moral kazanan , alt taraftan uzaklaşmak isteyen 'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar, 62 yıllık bir özleme son verdi. Rakibi karşısında son galibiyetini 17 Ekim 1959 tarihinde 4-1'lik skorla alan Göz-Göz, Ndiaye'nin golüyle karşılaşmayı 1-0 kazanıp, galibiyet hasretini sonlandırmayı başardı. 'da Luckassen, 15'te direkt kırmızı gördü. ekibinin golü, 'in asistinde 25'te Ndiaye'den geldi. İkinci yarıda ekibinin 'la bir şutu direkten dönerken, Göztepe'de de 84'te 2. sarıdan kırmızıyla Berkan atıldı. 'ın öğrencileri 3'te 3 yaparken, Paşa deplasmanda üst üste 2. yenilgisini aldı.

PSİKOLOJİSİ ZORDU
Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kasımpaşa galibiyetini psikolojik yönünden değerlendirdi. Karaman, " maçında fiziki açıdan iyi olan bir takımın kısa süre sonra aksi yönde istatistikleri olması doğru değil. Uzun yıllardır rakibi yenememenin psikolojisi olabilir. Final tercihlerimiz iyi değildi. Her şeye rağmen kazanmak güzel. Skoru korumak güzel. Bu da artı bir durum" ifadelerini kullandı.

KIRMIZI KART İSYANI
Kasımpaşa Teknik Direktörü , hakemlere tepki gösterdi. , "Kırmızı kart gördüğümüz pozisyonu birkaç defa izledim, yapılan faul ve oyuncunun teatral düşüşü var. Hakem pozisyonu oyuncunun düşüşüne bakarak değerlendirdiyse bu bizim adımıza çok üzücü. Futbolda topa müdahale olacak. Bu konuda şanssız olduğumuzu söyleyebilirim. Ligde lehine penaltı verilmeyen tek takım biziz" dedi.

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