Tarihi galibiyet!

Kadıköy'de F.Bahçe galibiyetiyle moral kazanan Göztepe, alt taraftan uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar, 62 yıllık bir özleme son verdi. Rakibi karşısında son galibiyetini 17 Ekim 1959 tarihinde 4-1'lik skorla alan Göz-Göz, Ndiaye'nin golüyle karşılaşmayı 1-0 kazanıp, galibiyet hasretini sonlandırmayı başardı. Paşa'da Luckassen, 15'te direkt kırmızı gördü. İzmir ekibinin golü, Halil'in asistinde 25'te Ndiaye'den geldi. İkinci yarıda İstanbul ekibinin Yusuf'la bir şutu direkten dönerken, Göztepe'de de 84'te 2. sarıdan kırmızıyla Berkan atıldı. Ünal Karaman'ın öğrencileri 3'te 3 yaparken, Paşa deplasmanda üst üste 2. yenilgisini aldı.

PSİKOLOJİSİ ZORDU

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kasımpaşa galibiyetini psikolojik yönünden değerlendirdi. Karaman, "Fenerbahçe maçında fiziki açıdan iyi olan bir takımın kısa süre sonra aksi yönde istatistikleri olması doğru değil. Uzun yıllardır rakibi yenememenin psikolojisi olabilir. Final tercihlerimiz iyi değildi. Her şeye rağmen kazanmak güzel. Skoru korumak güzel. Bu da artı bir durum" ifadelerini kullandı.

KIRMIZI KART İSYANI

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, hakemlere tepki gösterdi. Çapa, "Kırmızı kart gördüğümüz pozisyonu birkaç defa izledim, yapılan faul ve oyuncunun teatral düşüşü var. Hakem pozisyonu oyuncunun düşüşüne bakarak değerlendirdiyse bu bizim adımıza çok üzücü. Futbolda topa müdahale olacak. Bu konuda şanssız olduğumuzu söyleyebilirim. Ligde lehine penaltı verilmeyen tek takım biziz" dedi.